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OTOMATİK OYNAT
10:06
Hasan Çavuşoğlu'ndan Flaş Erol Bulut Ve N'Sakala Açıklaması 02.05.2020 | 17:18
15:18
00:44
Ndiaye Trabzonspor'da kalmak istiyor 02.05.2020 | 15:34
01:10
Ömer Bayram: Süper Lig'de sezon tamamlanmalı 02.05.2020 | 15:33
10:04
Canlı yayında açıkladı! Caner Erkin Galatasaray'a mı gidecek? 02.05.2020 | 15:32
01:21
Mehmet Topuz: Antrenmanda Bruno Alves'e tekme tokat daldım 02.05.2020 | 15:31
01:16
Neustadter: Eskilerden kurtulmak istediler 02.05.2020 | 15:29
01:51
Atiba: 1 yıl daha oynamak istiyorum 02.05.2020 | 15:27
10:15
Serdar Sarıdağ açıkladı! İşte Beşiktaş'ın transfer gündemi 02.05.2020 | 15:26
03:45
TFF Sağlık Kurulu "Futbola Dönüş Öneri Protokolü" hazırladı 02.05.2020 | 15:25
00:15
Anderson Talisca'dan karantina gezisi! | İZLEYİN 02.05.2020 | 14:57
06:29
Ünlü sporcuların sosyal medya paylaşımları 02.05.2020 | 10:55
11:17
Dario Melnjak: Futbol oynamayı çok özledim 01.05.2020 | 23:45
01:09
Trabzonspor 23 milyon lira kar açıkladı 01.05.2020 | 15:42
01:56
Sergen Yalçın: Çok zor bir dönemde göreve geldik 01.05.2020 | 15:18
01:56
Selçuk İnan: Bu şekilde bırakmak içime sinmiyor 01.05.2020 | 15:14
01:08
Fatih Terim'den Mariano'ya mesaj 01.05.2020 | 15:13
03:05
Sofiane Feghouli: Fenerbahçe'ye futbol dersi verdik 01.05.2020 | 15:11
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Fenerbahçe Luiz Gustavo'yu bırakmayacak 01.05.2020 | 15:11
05:51
Hasan Çavuşoğlu: Erol Bulut sezon sonuna kadar bizim teknik direktörümüz 01.05.2020 | 15:05
Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, N'Sakala'nın transfer süreci için, "Şuan için bir teklif yok, N'Sakala'nın durumu sezon sonunda netleşir" ifadelerini kullanırken teknik direktör Erol Bulut için ise, "Sezon sonuna kadar bizim teknik direktörümüz" dedi.