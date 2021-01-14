Video Spor Hasan Kartal: G.Saray dersini iyi çalışsın

Hasan Kartal: G.Saray dersini iyi çalışsın

Hasan Kartal: G.Saray dersini iyi çalışsın
14.01.2021 | 01:00

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Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, Oğulcan Çağlayan'a Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Uyuşmazlık Çözüm Kurulu (UÇK) tarafından verilen cezayla ilgili Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in yaptığı açıklamaya yanıt vererek, "O konuşmayı yapanlar, önce bir sözleşmenin son maddesini okusunlar. Son maddeyi okumadan kameraların karşısına çıkıp 'Rizespor nasıl yaptı' diyerek suçlayacak şekilde konuşmasınlar" dedi.

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Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu maçında Beşiktaş'a deplasmanda 1-0 mağlup olarak kupaya veda eden Çaykur Rizespor'da başkan Hasan Kartal müsabakanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Karşılaşmayla ilgili düşüncelerini söyleyerek sözlerine başlayan Kartal, "Kupaya fazla ilgi duymamız, bizim için zor olurdu. Lig daha önemli. Sonuç olarak güzel bir maçtı, iyi bir maçtı, Beşiktaş kazandı. İnşallah Beşiktaş daha iyi yerlere gider" ifadelerini kullandı.

"YAPILAN SÖZLEŞMENİN EN SON MADDESİNDE RİZESPOR'UN BİR YIL DAHA UZATMA HAKKI VAR"
Son dönemde kamuoyunu meşgul eden, UÇK'nın Oğulcan Çağlayan'a verdiği cezayla ilgili olarak yorum yapan Hasan Kartal, şöyle konuştu:
"Yapılan bir sözleşme var. Yapılan sözleşmenin en son maddesinde Rizespor'un bir yıl daha uzatma hakkı var. Yasal olarak baktığınız zaman hiçbir problem yok bunda. Önceden anlaşılan bir sözleşme ve karşılıklı imzalanmış. Biz bu çerçevede son gün sporcumuzla görüşme opsiyonu kullandık. Bundan sonra tabii 6 maç kala sporcumuz karşı şekilde sözleşmeyi feshederek, Rizespor'un çok sıkıntılı olduğu bir dönemde gitti. Bu çocuğun gidişi tabii etik olarak doğru değil. Sözleşme gereği yasal olarak hiç doğru değil. Sözleşmenin maddesini istediğinizde size takdim edebilirim. Konuyla ilgili konuşanlar sözleşmedeki maddeyi okusun. Sözleşmeyi okuyacaksınız. Sözleşmeye göre hareket etmek gerek diye düşünüyorum."

"HUKUKİ SÜREÇTE SONUCU NE OLURSA OLSUN ONA UYACAĞIZ"
Bundan sonraki sürecin hukuki olduğunu dile getiren Hasan Kartal, "Hukuki süreçte sonucu ne olursa olsun ona uyacağız, karşı çıkacak halimiz yok. Sanırım 1-2 ay içinde sonuçlanır, haklı olan taraf mutlaka kazanır. Çok söyleyecek bir şey yok. İlgili merciler inceliyor, sonucu bekleyeceğiz" diye konuştu.

"ÖNCE DERSLERİNE İYİ ÇALIŞSINLAR, SONRA KONUŞSUNLAR"
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in Oğulcan Çağlayan konusu ile ilgili yaptığı açıklamaya yanıt veren Hasan Kartal, "O konuşmayı yapanlar, önce bir sözleşmenin son maddesini okusunlar. Son maddeyi okumadan kameraların karşısına çıkıp 'Rizespor nasıl yaptı' diyerek suçlayacak şekilde konuşmasınlar. Önce derslerini iyi çalışsınlar, sonra konuşsunlar. Ders çalışmadan konuşulursa sınıfta kalırlar. Biz iki kulübüz. Galatasaray, taraftarı olan güzide bir kulüp. Bu kulübü yönetenlerin iyice derslerine çalışması lazım. Bizden bir belge istediler de biz vermedik mi? 'Rizespor, TFF ile şöyle yaptı', 'Nasıl yaptı bilemiyorum', 'Rizespor nasıl becerdi' falan... Rizespor gereğini yapmıştır. Yapmasa mıydık? Biz Rizespor'un hakkını savunmak zorundayız, savunmazsak sonradan gelen yöneticiler bizden hesap sormaz mı? Biz gerekeni yaptık" diyerek sözlerini noktaladı.

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