Hatayspor Başkanı Nihat Tazearslan! "Selçuk İnan ile görüştük"
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Hatayspor Başkanı Nihat Tazearslan, TRT Spor'a açıklamalarda bulundu. Galatasaraylı futbolcu Selçuk İnan sorularını yanıtlayan Tazearslan, "Selçuk İnan ile görüşme oldu ama herhalde Galatasaray'da devam edecek. Memleketimizin çocuğu Selçuk. İstedik, gelmeyi isteyip istemediğini sorduk. Başarılarının devamını diliyorum." ifadelerini kullandı.