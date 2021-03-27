Hatayspor'da Aaron Boupendza şoku! Aaron Boupendza koronavirüse mi yakalandı?
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Son dakika... Hatayspor'a Galatasaray maçı öncesi Aaron Boupendza'dan kötü haber geldi. Gabon Milli Takımı'nda yer alan yıldız golcünün koronavirüs testinin pozitif çıktığı ve karantina altına alındığı iddia edildi. 24 yaşındaki forvetin Angola ile oynanacak müsabakanın kadrosundan çıkarıldığı ifade edildi. Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray'ı konuk edecek olan Hatayspor ise konuyla alakalı henüz resmi bir bilginin olmadığı açıkladı.