Video Spor Hatayspor'dan Mame Diouf'un peşinde

Hatayspor'dan Mame Diouf'un peşinde

Hatayspor'dan Mame Diouf'un peşinde
10.08.2020 | 22:42

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Süper Lig'in yeni ekibi Hatayspor, son olarak Stoke City forması giyen Senegalli golcü Mame Diouf ile büyük ölçüde anlaşma sağladı.

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