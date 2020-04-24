Hikmet Karaman: Yabancılar maça çıkmak istemeyebilir

Corona virüsü nedeniyle askıya alınan Süper Lig'in haziran ayının ortalarına doğru başlatılması planlanıyor. BtcTurk Yeni Malatyaspor'un deneyimli teknik direktörü Hikmet Karaman, A Spor'da değerlendirmelerde bulunurken, ligin geleceğine dair açıklamalar da yaptı. Karaman, "İnsan sağlığını kimse tehlikeye atamaz. Salgın tamamen bitmeden liglerin başlangıç tarihi tam olarak bilinemez. Yabancı oyuncular belki de maçlara çıkmak istemeyecek. Sağlıklı ortam olmadan spora tekrar başlamak tehlikeli" dedi.