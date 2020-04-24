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OTOMATİK OYNAT
01:40
Mehmet Sepil: Maçlar 12 Haziran'da başlayabilir 25.04.2020 | 14:51
00:34
Sörloth'a özel karantina programı 25.04.2020 | 14:50
01:01
Galatasaray'da 4 kiralık isim için karar verildi! 25.04.2020 | 14:47
01:00
Galatasaray'da indirim krizi! Sadece 2 futbolcu... 25.04.2020 | 14:45
00:20
Ryan Donk'un acı kaybı 25.04.2020 | 14:43
00:55
Galatasaray'a Sivasspor'dan üç yerli! 25.04.2020 | 14:41
01:01
"Beşiktaş Elneny'nin kalmasını istiyor" 25.04.2020 | 14:37
10:51
Serdar Sarıdağ: "Burak Yılmaz, Beşiktaş İle Para Konuşmaz" 25.04.2020 | 13:29
00:27
Eczacıbaşı VitrA'dan esprili paylaşım 25.04.2020 | 13:09
00:05
Kevin-Prince Boateng can sıkıntısından bunu da yaptı! 25.04.2020 | 13:01
10:00
10:04
06:43
Ünlü sporcuların sosyal medya paylaşımları 25.04.2020 | 12:23
23:25
Hikmet Karaman: Yabancılar maça çıkmak istemeyebilir 24.04.2020 | 23:48
12:53
Spor Bakanı Kasapoğlu'ndan Flaş Açıklama! 24.04.2020 | 17:05
10:09
Osman Çakmak: "Avrupa Şampiyonu Olmak İstiyoruz" 24.04.2020 | 17:05
01:21
Trabzonspor'un şampiyonluk rotası 24.04.2020 | 15:59
01:20
Beşiktaş'ta kaleci arayışları 24.04.2020 | 15:58
00:53
Beşiktaş'tan Boateng'e yeni sözleşme şartı 24.04.2020 | 15:58
01:08
Fenerbahçe 3 Hırvat hocayı gündemine aldı 24.04.2020 | 15:58
Corona virüsü nedeniyle askıya alınan Süper Lig'in haziran ayının ortalarına doğru başlatılması planlanıyor. BtcTurk Yeni Malatyaspor'un deneyimli teknik direktörü Hikmet Karaman, A Spor'da değerlendirmelerde bulunurken, ligin geleceğine dair açıklamalar da yaptı. Karaman, "İnsan sağlığını kimse tehlikeye atamaz. Salgın tamamen bitmeden liglerin başlangıç tarihi tam olarak bilinemez. Yabancı oyuncular belki de maçlara çıkmak istemeyecek. Sağlıklı ortam olmadan spora tekrar başlamak tehlikeli" dedi.