Hıncal Uluç, Emre Belözoğlu'na sert çıktı! "Durmadan şişirildi..."
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Süper Lig'in 41. haftasında Fenerbahçe, şampiyonluk yolundaki en kritik maçlardan bir tanesi olan Sivasspor maçından mağlubiyetle ayrıldı. Hıncal Uluç, bu karşılaşmayı yorumladı. Uluç, "Emre Belözoğlu maçları kazandığı için durmadan şişirildi, şanslı pozisyonlarla maç kazandı" ifadelerini kullandı.