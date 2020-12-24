Hıncal Uluç: Fatih Terim'e 10 maçtan az ceza vermek ayıptır

A Spor yorumcusu Hıncal Uluç, Hıncal Uluç ile Baş Başa programında futbol gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Uluç, Süper Lig'in 13. haftasında Fatih Karagümrük ile oynanan maçta kırmızı kart gören Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile ilgili, "Fatih Terim'e 10 maçtan az olarak verilecek her ceza, hukuk adına ayıptır." dedi.