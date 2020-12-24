Hıncal Uluç: Fatih Terim'e 10 maçtan az ceza vermek ayıptır
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
06:43
Sergen Yalçın: Aldığımız 3 puan bizi yarışmacı takım kimliğine soktu 24.12.2020 | 22:51
01:02
Larin'in sayılmayan golünde karar doğru mu? Erman Toroğlu yorumladı 24.12.2020 | 22:24
00:55
Erman Toroğlu'ndan Fatih Terim yorumu! "En az 8-9 maç ceza verilmeliydi 24.12.2020 | 22:18
03:34
Levent Tüzemen Fatih Terim'in cezasını değerlendirdi 24.12.2020 | 19:07
02:13
Hıncal Uluç: Fatih Terim'e 10 maçtan az ceza vermek ayıptır 24.12.2020 | 18:25
01:18
Hıncal Uluç'tan flaş sözler! "23 Aralık futbolun bittiği gündür" 24.12.2020 | 18:14
00:56
Fenerbahçe Başakşehir maçının hakemi Bahattin Şimşek'e sert mesaj! 24.12.2020 | 12:25
01:22
Emre Bol'dan flaş hakem önerisi! 24.12.2020 | 10:43
00:45
Canlı yayında flaş hakem sözleri! 24.12.2020 | 10:30
04:47
08:23
09:48
Göksel Gümüşdağ: Bu hakemlerle bu lig bitmez 23.12.2020 | 22:16
10:08
Erman Toroğlu'ndan Gustavo yorumu! "Dünyanın her yerinde kırmızı kart" 23.12.2020 | 21:57
01:45
Fatİh Terim için flaş sözler! "7 maç ceza çok ağır olur" 23.12.2020 | 16:36
01:30
"Galatasaray'ın oyununda ciddi fark var" 23.12.2020 | 15:01
00:58
Mbaye Diagne'ye flaş eleştiri! 23.12.2020 | 13:19
00:50
"Galatasaray bu dörtlüyle sıkıntı yaşar" 23.12.2020 | 10:18
00:56
Talisca Beşiktaş'a gelecek mi? İşte yanıtı 23.12.2020 | 09:49
10:59
Kemal Erdoğan: Sahaya çıkmadan yenilgi çok adil gözükmüyor 22.12.2020 | 23:06
03:00
Haldun Domaç: Özkan Sümer Anadolu futbolunun ilk filozofudur 22.12.2020 | 17:23
A Spor yorumcusu Hıncal Uluç, Hıncal Uluç ile Baş Başa programında futbol gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Uluç, Süper Lig'in 13. haftasında Fatih Karagümrük ile oynanan maçta kırmızı kart gören Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile ilgili, "Fatih Terim'e 10 maçtan az olarak verilecek her ceza, hukuk adına ayıptır." dedi.