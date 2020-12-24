Video Spor Hıncal Uluç: Fatih Terim'e 10 maçtan az ceza vermek ayıptır

Hıncal Uluç: Fatih Terim'e 10 maçtan az ceza vermek ayıptır

Hıncal Uluç: Fatih Terim'e 10 maçtan az ceza vermek ayıptır
24.12.2020 | 18:25

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A Spor yorumcusu Hıncal Uluç, Hıncal Uluç ile Baş Başa programında futbol gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Uluç, Süper Lig'in 13. haftasında Fatih Karagümrük ile oynanan maçta kırmızı kart gören Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile ilgili, "Fatih Terim'e 10 maçtan az olarak verilecek her ceza, hukuk adına ayıptır." dedi.

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