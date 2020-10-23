Hıncal Uluç'tan Erol Bulut yorumu! "Fenerbahçe için çok cesur bir seçimdi"
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Hıncal Uluç'tan Erol Bulut yorumu! "Fenerbahçe için çok cesur bir seçimdi" 23.10.2020 | 10:58
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Dorukhan Toköz Fenerbahçe'ye gidecek mi? Menajeri açıkladı 22.10.2020 | 22:29
01:08
GOL | Bucaspor 0-1 Somaspor 22.10.2020 | 19:49
01:01
GOL | Bld. Derincespor 1-0 Çankaya FK 22.10.2020 | 15:47
00:58
Turgay Demir: Mustafa Cengiz "Fatih Terim benim elemanımdır" diyor 22.10.2020 | 14:05
00:58
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Serdar Sarıdağ: Yönetimin Dorukhan'la ilgili planı var 22.10.2020 | 09:18
01:04
GOL | Fethiyespor 2-1 Nazilli Belediyespor 21.10.2020 | 21:05
01:03
GOL | Fethiyespor 1-1 Nazilli Belediyespor 21.10.2020 | 19:44
02:00
GOL | Fethiyespor 0-1 Nazilli Belediyespor 21.10.2020 | 19:43
02:12
Okan Buruk: Mağlubiyeti hak etmedik 21.10.2020 | 00:35
01:35
GOL | İçel İY 6-0 Payasspor 20.10.2020 | 18:59
01:11
GOL | İçel İY 5-0 Payasspor 20.10.2020 | 18:41
01:51
GOL | İçel İY 4-0 Payasspor 20.10.2020 | 17:53
00:46
GOL | İçel İY 3-0 Payasspor 20.10.2020 | 17:52
00:48
GOL | İçel İY 2-0 Payasspor 20.10.2020 | 17:52
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GOL | İçel İY 1-0 Payasspor 20.10.2020 | 17:51
01:12
GOL | Bld. Kütahyaspor 1-1 Darıca Gençlerbirliği 20.10.2020 | 15:56
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GOL | Bld. Kütahyaspor 0-1 Darıca Gençlerbirliği 20.10.2020 | 15:08
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Turgay Demir: Feghouli Belhanda'dan korkuyor 20.10.2020 | 11:39
Son dakika Fenerbahçe haberleri... A Spor'un usta yorumcusu Hıncal Uluç, "Erol Bulut Fenerbahçe için çok cesur bir seçimdi." ifadelerini kullandı