Video Spor Hıncal Uluç'tan Erol Bulut yorumu! "Fenerbahçe için çok cesur bir seçimdi"

Hıncal Uluç'tan Erol Bulut yorumu! "Fenerbahçe için çok cesur bir seçimdi"

Hıncal Uluç'tan Erol Bulut yorumu!
23.10.2020 | 10:58

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Son dakika Fenerbahçe haberleri... A Spor'un usta yorumcusu Hıncal Uluç, "Erol Bulut Fenerbahçe için çok cesur bir seçimdi." ifadelerini kullandı

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