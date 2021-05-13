Video Spor Hıncal Uluç'tan flaş sözler! Galatasaray elinin tersiyle itti...

Hıncal Uluç'tan flaş sözler! Galatasaray elinin tersiyle itti...

Hıncal Uluç'tan flaş sözler! Galatasaray elinin tersiyle itti...
13.05.2021 | 21:53

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A Spor'da konuşan Hıncal Uluç, Süper Lig'de yaşanan şampiyonluk yarışını değerlendirdi. Uluç, Galatasaray'ın Denizlispor'u yendiği maçı yorumladı ve "Galatasaray iki defa altın tepside sunulan fırsatı geri tepti" ifadelerini kullandı. İşte o sözler..

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