Hıncal Uluç'tan flaş sözler! Galatasaray elinin tersiyle itti...

A Spor'da konuşan Hıncal Uluç, Süper Lig'de yaşanan şampiyonluk yarışını değerlendirdi. Uluç, Galatasaray'ın Denizlispor'u yendiği maçı yorumladı ve "Galatasaray iki defa altın tepside sunulan fırsatı geri tepti" ifadelerini kullandı. İşte o sözler..