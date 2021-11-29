Hulk yine sınır tanımadı! Frikikten müthiş gol | Video

Sezon başında ismi Beşiktaş'la anılan Hulk, Atletico Mineiro formasıyla yıldızlaşmaya devam ediyor. 35 yaşındaki oyuncu, Fluminense'yi 2-1 yendikleri maçta muhteşem bir frikik golü attı. Hulk bu sezon tüm kulvarlarda oynadığı 63 maçta 32 gol, 13 asistlik bir performans sergiledi.

Sezon başında ismi Beşiktaş'la anılan Hulk, Atletico Mineiro formasıyla yıldızlaşmaya devam ediyor. 35 yaşındaki oyuncu, Fluminense'yi 2-1 yendikleri maçta muhteşem bir frikik golü attı. Hulk bu sezon tüm kulvarlarda oynadığı 63 maçta 32 gol, 13 asistlik bir performans sergiledi.