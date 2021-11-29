Video Spor Hulk yine sınır tanımadı! Frikikten müthiş gol | Video
Hulk yine sınır tanımadı! Frikikten müthiş gol | Video

Hulk yine sınır tanımadı! Frikikten müthiş gol | Video

29.11.2021 | 10:32

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Sezon başında ismi Beşiktaş'la anılan Hulk, Atletico Mineiro formasıyla yıldızlaşmaya devam ediyor. 35 yaşındaki oyuncu, Fluminense'yi 2-1 yendikleri maçta muhteşem bir frikik golü attı. Hulk bu sezon tüm kulvarlarda oynadığı 63 maçta 32 gol, 13 asistlik bir performans sergiledi.

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Sezon başında ismi Beşiktaş'la anılan Hulk, Atletico Mineiro formasıyla yıldızlaşmaya devam ediyor. 35 yaşındaki oyuncu, Fluminense'yi 2-1 yendikleri maçta muhteşem bir frikik golü attı. Hulk bu sezon tüm kulvarlarda oynadığı 63 maçta 32 gol, 13 asistlik bir performans sergiledi.

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