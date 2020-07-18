Video Spor Hüseyin Çimşir: Sonuna kadar mücadele edeceğiz

Hüseyin Çimşir: Sonuna kadar mücadele edeceğiz

Hüseyin Çimşir: Sonuna kadar mücadele edeceğiz
18.07.2020 | 18:10

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Trabzonspor Süper Lig'in 33. haftasında İttifak Holding Konyaspor'u yenerek, Medipol Başakşehir'in puan kaybetmesini bekleyecek. Teknik direktör Hüseyin Çimşir, "Sonuna kadar mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi.

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