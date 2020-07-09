Hüseyin Çimşir'den beraberlik açıklaması! "Üzgünüz"

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Trabzonspor, Süper Lig'in 31. haftasında sahasında Antalyaspor ile 2-2 berabere kalarak şampiyonluk yolunda büyük yara aldı. Mücadelenin ardından açıklamalarda bulunan Hüseyin Çimşir, "Rakibin orta sahadaki dirençli oyununa cevap veremedik. Zaman zaman sıkıntılar oldu. Penaltı ile geriye düştük, iki penaltı ile öne geçtik. Oyunun belli bölümlerinde rakibin direncini kıramadık, oyuna ortak ettik. Rakibi oyun dışına atamadık. 3 maç kaldı, en eyi şekilde bu maçları bitirip sonrasıyla alakalı hep beraber değerlendirme yaparız" dedi.