Hüseyin Üneş: Sezonu taçlandırmak istiyoruz

TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor Hüseyin Üneş, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Üneş, "Çok başarılı bir sezon geçirdik. Bunu taçlandırmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.