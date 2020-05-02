Video Spor İbrahim Üzülmez: Antrenmanlara başlanmasına anlam veremiyorum

İbrahim Üzülmez: Antrenmanlara başlanmasına anlam veremiyorum

İbrahim Üzülmez: Antrenmanlara başlanmasına anlam veremiyorum
02.05.2020 | 22:42
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Bursaspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, Son Sayfa programına bağlanarak açıklamalarda bulundu. Üzülmez, "Çok sayıda hastamız varken antrenmanlara başlanmasına anlam veremiyorum." ifadelerini kullandı.

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