Video Spor İngiltere - İran MAÇI CANLI TRT1 İZLE | DÜNYA KUPASI 2022
İngiltere - İran MAÇI CANLI TRT1 İZLE | DÜNYA KUPASI 2022

İngiltere - İran MAÇI CANLI TRT1 İZLE | DÜNYA KUPASI 2022

21.11.2022 | 15:10

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2022 Dünya Kupası heyecanı devam ediyor. B Grubu'nda kupanın favorilerinden İngiltere, İran ile karşılaşıyor. Bu heyecan dolu maçı saat 16:00'da haberimizdeki TRT1 linkinden https://www.trtizle.com/canli/tv/trt-1 izleyebilirsiniz.

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