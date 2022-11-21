İngiltere - İran MAÇI CANLI TRT1 İZLE | DÜNYA KUPASI 2022

2022 Dünya Kupası heyecanı devam ediyor. B Grubu'nda kupanın favorilerinden İngiltere, İran ile karşılaşıyor. Bu heyecan dolu maçı saat 16:00'da haberimizdeki TRT1 linkinden https://www.trtizle.com/canli/tv/trt-1 izleyebilirsiniz.