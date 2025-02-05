İskenderun Teknik Direktörü Metin Akbunar: "Trabzonspor isyan takımıdır" | Video

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 2. hafta maçında Trabzonspor’la 2-2 berabere kalan İskenderunspor'da Teknik Direktör Metin Akpunar, "Paranın her şeyi satın alamadığı bir dönemde Trabzonspor isyanın takımıdır, her şeyi yapmıştır" dedi.