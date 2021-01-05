İsmail Kartal açıkladı! Hakeme ne dedi?

Süper Lig'de 17. hafta maçları bugün oynandı. Günün son maçı olan Konyaspor - Galatasaray maçında toplamda 7 gol çıktı ve Konyaspor, Galatasaray'ı 4-3'lük skorla mağlup etmeyi başardı. Kırmızı kart gören Konyaspor teknik direktörü İsmail Kartal maçın ardından isyan etti. Maçın ardından hakemlere sert eleştirilerde bulunan İsmail Kartal, "Ben hayatımda ilk defam antrenör olarak kırmızı kart gördüm. Yan hakeme sadece "Oyuncularımızı baskı altına alıyorsunuz. Aut atışını kullanırken bile acele ettirmek istiyorsunuz. Penaltıda ihlal diyorsunuz. Bu ağır oldu. Yazıklar olsun" dedim. Bu mudur kırmızı kartın sebebi?" açıklamalarını yaparak hakemlere karşı isyan etti.