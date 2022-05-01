Video Spor İstanbul Boğazı'ndaki köprüler şampiyon Trabzonspor’un renkleri ile aydınlatıldı | Video
İstanbul Boğazı'ndaki köprüler şampiyon Trabzonspor’un renkleri ile aydınlatıldı | Video

İstanbul Boğazı'ndaki köprüler şampiyon Trabzonspor’un renkleri ile aydınlatıldı | Video

01.05.2022 | 08:50

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Trabzonspor'un şampiyon olmasının ardından İstanbul Boğazı’ndaki köprüler bordo mavi renklere büründü. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Trabzonspor'un renkleri ile aydınaltıldı.

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Trabzonspor'un şampiyon olmasının ardından İstanbul Boğazı'ndaki köprüler bordo mavi renklere büründü. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Trabzonspor'un renkleri ile aydınaltıldı.

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