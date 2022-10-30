İstanbulspor 2-5 Fenerbahçe MAÇ SONU | Altay Bayındır: "Hocamız bize sahip çıkıyor" | Video

Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe deplasmanda konuğu olduğu İstanbulspor'u 5-2'lik skorla mağlup etti ve liderliğini sürdürdü. Mücadelenin bitiş düdüğü sonrası sahaya giren teknik direktör Jorge Jesus, Altay Bayındır'ın yanına giderek taraftarlara döndü ve destek istedi.