Video Spor İşte 50 saniyede Trabzonspor’un İstanbul’daki şampiyonluk kutlaması | Video
İşte 50 saniyede Trabzonspor’un İstanbul’daki şampiyonluk kutlaması | Video

İşte 50 saniyede Trabzonspor’un İstanbul’daki şampiyonluk kutlaması | Video

09.05.2022 | 10:52

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İşte 50 saniyede Trabzonspor’un İstanbul’daki şampiyonluk kutlaması | Video 00:50
İşte 50 saniyede Trabzonspor’un İstanbul’daki şampiyonluk kutlaması | Video 09.05.2022 | 10:52
BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE HABERLERİ | Valerien Ismael Fenerbahçe derbisinden sonra konuştu! 02:18
BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE HABERLERİ | Valerien Ismael Fenerbahçe derbisinden sonra konuştu! 09.05.2022 | 08:32
Yenikapı’da Trabzonspor fırtınası! Şampiyonluk İstanbul’da kutlanıyor | Video 00:24
Yenikapı'da Trabzonspor fırtınası! Şampiyonluk İstanbul'da kutlanıyor | Video 08.05.2022 | 20:15
Fenerbahçe, Vodafone Park’a geldi | Video 00:28
Fenerbahçe, Vodafone Park'a geldi | Video 08.05.2022 | 18:05
Trabzonspor şampiyonluğu İstanbul’da kutluyor | Video 03:10
Trabzonspor şampiyonluğu İstanbul'da kutluyor | Video 08.05.2022 | 13:56
Abdülkadir Ömür’ün şampiyonluk sevincindeki zor anları kamerada | Video 00:24
Abdülkadir Ömür’ün şampiyonluk sevincindeki zor anları kamerada | Video 08.05.2022 | 10:39
SON DAKİKA: Ersen Martin’in sağlık durumu ne? 02:19
SON DAKİKA: Ersen Martin'in sağlık durumu ne? 07.05.2022 | 10:23
TRABZONSPOR HABERLERİ - Uğurcan Abdülkadir ve İsmail’den şampiyonluk sözleri! 08:05
TRABZONSPOR HABERLERİ - Uğurcan Abdülkadir ve İsmail'den şampiyonluk sözleri! 06.05.2022 | 23:46
Şampiyonluğu aydınlatma direğinin tepesinde kutladılar, dünya basınına manşet oldular | Video 04:20
Şampiyonluğu aydınlatma direğinin tepesinde kutladılar, dünya basınına manşet oldular | Video 06.05.2022 | 10:47
Anastasios Bakasetas’ın çorabını alan Trabzonsporlu taraftar ’Köyde herkes çorabı ziyarete geliyor’ 01:23
Anastasios Bakasetas'ın çorabını alan Trabzonsporlu taraftar 'Köyde herkes çorabı ziyarete geliyor' 06.05.2022 | 08:29
Trabzonsporlu Bakasetas, kutlamalarda çorabını alan taraftarla buluştu 01:23
Trabzonsporlu Bakasetas, kutlamalarda çorabını alan taraftarla buluştu 06.05.2022 | 08:27
Fatih Terim’den Ankaragücü taraftarlarına mesaj | Video 00:43
Fatih Terim'den Ankaragücü taraftarlarına mesaj | Video 05.05.2022 | 22:16
Son dakika: Levent Nazifoğlu Metin Öztürk’le ayrılığın perde arkasını A Spor’a açıkladı! 13:32
Son dakika: Levent Nazifoğlu Metin Öztürk'le ayrılığın perde arkasını A Spor'a açıkladı! 05.05.2022 | 09:02
Real Madrid Manchester City CANLI ŞİFRESİZ İZLE | TV 8,5 CANLI İZLE LİNK | UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Final Rövanş maçı 01:15
Real Madrid Manchester City CANLI ŞİFRESİZ İZLE | TV 8,5 CANLI İZLE LİNK | UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Final Rövanş maçı 04.05.2022 | 16:24
Trabzon’daki tekno müzikli şampiyonluk kutlamaları dünyada olay yaratmıştı! Büyük kutlama İstanbul’da devam edecek | Video 02:07
Trabzon'daki tekno müzikli şampiyonluk kutlamaları dünyada olay yaratmıştı! Büyük kutlama İstanbul'da devam edecek | Video 04.05.2022 | 12:28
PSG’den bayram paylaşımı! Mbappe, tatlıların ülkesini tahmin etmeye çalıştı, ilk tercihi Türkiye oldu | Video 02:00
PSG'den bayram paylaşımı! Mbappe, tatlıların ülkesini tahmin etmeye çalıştı, ilk tercihi Türkiye oldu | Video 02.05.2022 | 16:45
Edin Visca uçakta üçlü çektirdi! Herkes şampiyonluğa emek verdi | Video 01:33
Edin Visca uçakta üçlü çektirdi! "Herkes şampiyonluğa emek verdi" | Video 02.05.2022 | 12:23
Erman Toroğlu’ndan Domenec Torrent’e şok sözler! 01:43
Erman Toroğlu'ndan Domenec Torrent'e şok sözler! 01.05.2022 | 23:25
Times Meydanı’nda şampiyonluk horonu  | Video 00:17
Times Meydanı'nda şampiyonluk horonu  | Video 01.05.2022 | 12:24
İstanbul Boğazı’ndaki köprüler şampiyon Trabzonspor’un renkleri ile aydınlatıldı | Video 02:04
İstanbul Boğazı'ndaki köprüler şampiyon Trabzonspor’un renkleri ile aydınlatıldı | Video 01.05.2022 | 08:50

Trabzonspor'un İstanbul’daki şampiyonluk kutlamasını görüntüleyen FPV pilotu Yusuf Kaan Yıldırım çektiği görüntülerden 50 saniyelik yaptığı klip sosyal medyada büyük beğeni topladı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Trabzonspor'un Yenikapı'da binlerce taraftarın katılımıyla gerçekleştirdiği şampiyonluk kutlamasının görsel şölene dönüştü. Binlerce kişinin cep telefonu ışıklarını sallayarak katıldığı etkinlikte FPV drone ile çekilen görüntüler kutlamanın coşkusunu gözler önüne serdi. Spor Toto Süper Lig'de 2021-2022 sezonu şampiyonluk ipini göğüsleyen Trabzonspor, İstanbul Yenikapı'da şampiyonluk kutlaması yaptı. 38 yıl sonra elde edilen şampiyonluk kutlamalarına 176 bin taraftar katıldı. Taraftarlar meşaleler ve havayı fişeklerle kutlama anları dronla görüntülendi. Kutlamaların drone görüntüleri ise görenleri kendine hayran bıraktı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA