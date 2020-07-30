Video Spor İşte Fenerbahçe'nin Vedat Muriqi kararı

İşte Fenerbahçe'nin Vedat Muriqi kararı

İşte Fenerbahçe'nin Vedat Muriqi kararı
30.07.2020 | 15:30

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Fenerbahçe, devlerin gözdesi olan Vedat Muriqi için son kararını verdi. Sarı-lacivertli ekip, Kosovalı golcü için 25 milyon euro civarında bir teklif gelmesi durumunda golcüsünün gidişine izin verecek. Aksi duruma Muriqi takımda kalacak.

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