İşte Gökhan Gönül ve Caner Erkin'in Beşiktaş'tan ayrılma nedenleri! Canlı yayında açıkladı
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Beşiktaş eski yöneticisi Erol Kaynar, Caner Erkin ve Gökhan Gönül'ün Beşiktaş'tan ayrılarak Fenerbahçe'ye transfer olmak nedenlerini açıkladı. Kaynar, "İki oyuncu da Fenerbahçe'ye gitmek istedi. 'Biz Fenerbahçeliyiz' şeklinde beyanları oldu. Beşiktaş'ın teklifine geri dönüş yapmadılar." dedi.