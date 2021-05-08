İşte Türk futbol tarihine geçen Galatasaray - Beşiktaş derbileri ve maçlarda yaşanan unutulmaz ilginç olaylar
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Galatasaray'dan Beşiktaş maçı öncesi derbi paylaşımı! 08.05.2021 | 13:47
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Galatasaray - Beşiktaş maçı öncesi flaş yorum! 03.05.2021 | 10:24
Galatasaray ile Beşiktaş bu akşam karşı karşıya gelecek. İki takım arasında Türk futbol tarihine geçen maçlar oynandı. İşte Galatasaray - Beşiktaş derbilerinde yaşanan unutulmaz anılar...