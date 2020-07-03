Japon yıldız Nagatomo Türkiye'ye böyle veda etti

Galatasaray ile olan sözleşmesi sona eren Nagatomo, dün son kez idmana çıkıp gözyaşları içinde takımından ayrıldı. Japon yıldız bu akşam ise Türkiye'ye veda etti. A Spor'a özel açıklamalarda bulunan Japon futbolcu, "Burada harika günlerim geçti. Birçok kulüpte oynadım fakat Galatasaray taraftarı bambaşka. Onları asla unutmayacağım" dedi. Tecrübeli yıldızın son sözleri ise, "Seni seviyorum Galatasaray" oldu.