Japon yıldız Nagatomo Türkiye'ye böyle veda etti
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Galatasaray ile olan sözleşmesi sona eren Nagatomo, dün son kez idmana çıkıp gözyaşları içinde takımından ayrıldı. Japon yıldız bu akşam ise Türkiye'ye veda etti. A Spor'a özel açıklamalarda bulunan Japon futbolcu, "Burada harika günlerim geçti. Birçok kulüpte oynadım fakat Galatasaray taraftarı bambaşka. Onları asla unutmayacağım" dedi. Tecrübeli yıldızın son sözleri ise, "Seni seviyorum Galatasaray" oldu.