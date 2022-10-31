Video Spor Jorge Jesus: "Avrupa Ligi’ni kazanamayacağımızı biliyoruz" | Video
Jorge Jesus:

Jorge Jesus: "Avrupa Ligi’ni kazanamayacağımızı biliyoruz" | Video

31.10.2022 | 00:54

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, 5-2’lik İstanbulspor galibiyetinden sonra yaptığı açıklamada, “Siz istediğiniz kadar iyi hoca olun, oyuncularınız fikirlerinize inanmazsa şansınız yoktur. Bende bu takımın lideri olarak oyuncularımı savunmalıyım” diye konuştu.

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Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe deplasmanda İstanbulspor'u 5-2 mağlup etti. Müsabakanın ardından basın toplantısında konuşan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Fenerbahçe'nin bir kez daha galip geldiğini ve 5 gol attıklarını ifade ederek, "Ligde 11 maçta 30 küsur golümüz var. Avrupa da bu gol ortalaması üzerinde pek fazla takım yoktur. Bayern Münih ve Manchester City dışındaki takımların bu gol ortalamasını yakaladığını düşünmüyorum. İlk yarıda iyi bir performans gösterdik, 2-0 ile içeri girdik. Daha fazla olabilirdi. Rakip daha sonra maça ortak oldu. Maçın gidişatıyla fiziksel kapasite farkımızı koyduk. Riskli, ofansif oyun oynuyoruz ve arkada boşluk bırakabiliyoruz. Ama ben oyuncularımdan böyle bir oyun istiyorum. Önemli olan yediğimizden çok atmamız" dedi.

"İSTEDİĞİNİZ KADAR İYİ HOCA OLUN, OYUNCULARINIZ FİKİRLERİNİZE İNANMAZSA ŞANSINIZ YOKTUR"
Müsabaka sonunda Altay Bayındır ile tribünlere gitmesiyle ilgili konuşan Jesus, "En önemlisinin takım olduğunu düşünüyorum, ben değilim. Ben de takımın parçasıyım teknik direktör olarak büyük sorumluluk benim. Siz istediğiniz kadar iyi hoca olun, oyuncularınız fikirlerinize inanmazsa şansınız yoktur. Ben de bu takımın lideri olarak oyuncularımı savunmalıyım. Altay'ın taraftar sevgisine ihtiyacı var. Son maçta durum böyle şekilde olmadı. Her oyuncunun iyi olmadığı dönemler olabilir, taraftarın bunu anlaması gerekiyor. Tepki göstermemeleri gerekiyor. Futbolcular Fenerbahçe ambleminin ta kendisidir. Biz de taraftarlardan oyunculara sevgi göstermesini istiyoruz" şeklinde konuştu.

"2 STOPERDEN BİRİ SAKATLANIRSA BELKİ BEN OYNARIM"
Takım içerisindeki rotasyon durumuna değinen tecrübeli teknik adam, "Altay için rotasyon yapmak istesek bu bölgede 2 kaleci var ama Attila için yok. Onun yerine oynatabileceğimiz stoper yok sakatlıklardan dolayı. Elimizde 2 stoper var sadece. Attila bugüne kadar tüm maçlarda oynadı, oyundan çıkmadı ve sakatlık sınırında oynuyor. Lige ara verildiğinde milli takıma gidecek ve sınırda oynamaya devam edecek. O normalin dışında bir sporcu. Fiziksel anlamda çok iyi, herhangi bir sakatlık yaşamadı. Onunda oynamaktan başka şansı yok. Orta saha ve ön bölgede çok fazla opsiyon var, rotasyon yapabiliyoruz ama arka bölge için aynı şeyi söyleyemem. Sakatlıkların ne zaman döneceğini tam net bilmiyoruz. 2 stoperden biri sakatlanırsa ne yapacağımı bilmiyorum, belki ben oynarım" ifadelerini kullandı.

"BELKİ DE DİNAMO KİEV TEKNİK DİREKTÖRÜ'NÜ MEMNUN EDEBİLİRİZ"
UEFA Avrupa Ligi'nde Dinamo Kiev ile oynayacakları maçla ilgili konuşan Jorge Jesus, "Bizim büyük hedefimiz lig, birinci sıradayız ama hiçbir şey garanti değil. Ligi nasıl bitirdiğimiz önemli. Avrupa Ligi'ni kazanamayacağımızı biliyoruz. Orada çok güçlü takımlar var. Gidebileceğimiz kadar uzağa gitmek istiyoruz. Kiev maçından sonra yine bir lig maçı olacak, o çok önemli. Fenerbahçe'nin bir B takımı yok belki ama daha genç oyuncular süre bulabilir. Belki de Dinamo Kiev Teknik Direktörü'nü memnun edebiliriz" ifadelerini kullandı.

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