Jorge Jesus'tan Arda Güler sözleri: "Hakemle fazla konuşuyordu"

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, "Oyunculara maç ritmi ve form kazandırmak bizim için önemli. Oyuncuların hepsi de istediklerimizi karşıladılar ve gösterdiler ki biz bu takımda herkese güvenebiliriz. Benim hedefim de bu" dedi.