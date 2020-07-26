Jose Sosa'nın eşi Carolina Alurralde horon oynadı
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Trabzonspor'un Arjantinli yıldızı Sosa'nın eşi Caroline Alurralde, türkü performasından sonra bu kez de horon tepti. Geçtiğimiz günlerde, "İki keklik" türküsünü seslendiren Alurralde, son olarak Trabzonspor formasıyla horon oynarken çekilmiş videosunu sosyal medyadan paylaştı.