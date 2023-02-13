Josef de Souza deprem enkazından çıkarılan Arda Can Övün'e verdiği sözü tuttu
Beşiktaş'ın yıldızı Josef de Souza, depremin 128. saatinde enkazdan çıkarılan Arda Can Övün'e forma sözünü yerine getirmek için Adana'ya gitti.
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