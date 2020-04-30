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Josef Sural unutulmadı

Josef Sural unutulmadı
30.04.2020 | 17:05
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Süper Lig ekibi Aytemiz Alanyaspor'un trafik kazasında hayatını kaybeden futbolcusu Josef Sural, ölümünün birinci yıl dönümünde kulüp yönetimi ve arkadaşları tarafından anıldı.

Çek oyuncunun hayatını kaybettiği, 6 futbolcunun da yaralandığı kaza yerinde toplanan kulüp yönetimi ve Sural'ın arkadaşları, alana çelenk, çiçek ve yaktıkları mumları bıraktı.

Dinek mevkisindeki anma töreninde basın mensuplarına konuşan Alanyaspor Kulübü Başkan Yardımcısı Nazmi Yüksel, elim bir kaza sonucu geçen yıl aralarından ayrılan Sural'ı özlemle andıklarını, asla unutmayacaklarını söyledi.

Sural'ın arkadaşı Hüseyin Karadağ ise Çekçe ve Türkçe yaptığı konuşmada, Sural adına bir anma töreni düzenlemek istedikleri için toplandıklarını belirtti. Bunu her yıl yapmak istediklerini anlatan Karadağ, "Yalnız koronavirüs nedeniyle taraftarlarımız gelemedi ama önümüzdeki yıl daha farklı olacağını düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Anma törenine, dış ilişkilerden sorumlu başkan yardımcısı Enver Vural ile genel koordinatör Mevlüthan Çavuşoğlu da katıldı.

Süper Lig'de geride kalan sezon 28 Nisan'da Kayseri'de oynanan ve 1-1 biten Kayserispor-Aytemiz Alanyaspor maçının ardından kiraladıkları özel bir minibüsle Alanya'ya dönmek üzere yola çıkan Alanyasporlu bazı futbolcuların bulunduğu minibüs, ilçe girişindeki Dinek mevkisinde su kanalına devrilmişti. Kazada, Alanyaspor'un Çek futbolcusu Josef Sural hayatını kaybetmiş, 6 oyuncu da yaralanmıştı.

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