Kaan Ayhan Sassuolo'ya imza atıyor

İtalyan ekibi Sassuolo, Fortuna Düsseldorf forması giyen Kaan Ayhan'ı transfer etti. Oyuncunun babası ve menajeri Erol Ayhan, A Spor'a yaptığı açıklamada milli futbolcunun İtalyan ekibiyle 4 yıllık anlaşma sağladığını söyledi. Konuyla ilgili detayları A Spor muhabiri Mustafa Mandev aktardı.