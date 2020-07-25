Kadıköy'de kritik maç! Fenerbahçe'nin konuğu Rizespor

Süper Lig'in son haftasında Kadıköy'de kritik bir mücadele oynanacak. Saat 21.00'de başlayacak olan maçta Fenerbahçe'nin ligdeki sıralaması değişmeyecek. 3 ihtimalde de sarı-lacivertliler sezonu 7. olarak bitirecek. Çaykur Rizespor ise kümede kalmak için sahaya çıkacak.