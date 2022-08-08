Video Spor Kadın futbolcular yeşil sahayı ringe çevirdi | Video
Kadın futbolcular yeşil sahayı ringe çevirdi | Video

Kadın futbolcular yeşil sahayı ringe çevirdi | Video

08.08.2022 | 11:18

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Kadın futbolcular yeşil sahayı ringe çevirdi | Video 01:21
Kadın futbolcular yeşil sahayı ringe çevirdi | Video 08.08.2022 | 11:18
Dursun Özbek maç sonu transfer haberini verdi! Takviye yapılması gereken bölgeler var 02:44
Dursun Özbek maç sonu transfer haberini verdi! "Takviye yapılması gereken bölgeler var" 08.08.2022 | 00:45
Galatasaray’ın flaş transferleri Dries Mertens ve Lucas Torreira İstanbul’a geldi, taraftarlara üçlü çektirdi | Video 03:39
Galatasaray'ın flaş transferleri Dries Mertens ve Lucas Torreira İstanbul’a geldi, taraftarlara üçlü çektirdi | Video 07.08.2022 | 08:56
Fenerbahçe 3-0 Slovacko ÖZET İZLE | Jorge Jesus’tan maç sonu Arda Güler açıklaması | Video 06:26
Fenerbahçe 3-0 Slovacko ÖZET İZLE | Jorge Jesus'tan maç sonu Arda Güler açıklaması | Video 05.08.2022 | 09:01
Vaduz 1-1 Konyaspor | MAÇ ÖZETİ 08:22
Vaduz 1-1 Konyaspor | MAÇ ÖZETİ 05.08.2022 | 01:25
Fenerbahçe - Slovacko maçı CANLI İZLE! EXXEN ile Fenerbahçe - Slovacko maçı izle | Video 02:28
Fenerbahçe - Slovacko maçı CANLI İZLE! EXXEN ile Fenerbahçe - Slovacko maçı izle | Video 04.08.2022 | 16:52
Exxen Tv CANLI İZLE | Exxen Avrupa Ligi internetten nasıl izlenir? Exxen Üye Ol 00:16
Exxen Tv CANLI İZLE | Exxen Avrupa Ligi internetten nasıl izlenir? Exxen Üye Ol 04.08.2022 | 16:49
Bakan Kasapoğlu ile Bakan Nebati, TFF ve Kulüpler Birliği ile bir araya geldi | Video 03:53
Bakan Kasapoğlu ile Bakan Nebati, TFF ve Kulüpler Birliği ile bir araya geldi | Video 03.08.2022 | 12:52
Galatasaray’a dünya yıldızı! Golcü oyuncunun transferinde sona gelindi | Video 05:57
Galatasaray'a dünya yıldızı! Golcü oyuncunun transferinde sona gelindi | Video 03.08.2022 | 10:36
Beşiktaş’ın eski yıldızı Manuel Fernandes eğlence mekanı çıkışı gazeteciye saldırdı! İşte o anlar | Video 01:49
Beşiktaş'ın eski yıldızı Manuel Fernandes eğlence mekanı çıkışı gazeteciye saldırdı! İşte o anlar | Video 01.08.2022 | 09:30
Evander Galatasaray’a geliyor mu? Savaş Çorlu canlı yayında açıkladı | Video 04:54
Evander Galatasaray'a geliyor mu? Savaş Çorlu canlı yayında açıkladı | Video 31.07.2022 | 10:27
Süper Kupa Trabzonspor’un! Abdullah Avcı: “İlk hedefimize ulaştık” | Video 11:49
Süper Kupa Trabzonspor'un! Abdullah Avcı: “İlk hedefimize ulaştık” | Video 31.07.2022 | 08:57
Trabzonspor 4-0 Sivasspor Süper Kupa - Maç Özeti 08:34
Trabzonspor 4-0 Sivasspor (Süper Kupa - Maç Özeti) 30.07.2022 | 23:31
GOL | Trabzonspor 4-0 Sivasspor 02:21
GOL | Trabzonspor 4-0 Sivasspor 30.07.2022 | 22:45
GOL | Trabzonspor 3-0 Sivasspor 01:14
GOL | Trabzonspor 3-0 Sivasspor 30.07.2022 | 22:45
Trabzonspor, Süper Kupa’da farkı 2’ye çıkardı 01:24
Trabzonspor, Süper Kupa'da farkı 2'ye çıkardı 30.07.2022 | 22:06
Trabzonspor, Süper Kupa’da Cornelius’un golüyle ile öne geçti 01:36
Trabzonspor, Süper Kupa'da Cornelius'un golüyle ile öne geçti 30.07.2022 | 21:36
Trabzonspor - Sivasspor Maçı İzle! ATV CANLI YAYIN Trabzonspor - Sivasspor Süper Kupa Final Maçı izle | Video 01:42
Trabzonspor - Sivasspor Maçı İzle! ATV CANLI YAYIN Trabzonspor - Sivasspor Süper Kupa Final Maçı izle | Video 30.07.2022 | 17:13
Trabzonspor Sivasspor maçı canlı izle! ATV ile Süper Kupa finali Trabzonspor Sivasspor maçı canlı yayın izle | Video 01:42
Trabzonspor Sivasspor maçı canlı izle! ATV ile Süper Kupa finali Trabzonspor Sivasspor maçı canlı yayın izle | Video 30.07.2022 | 12:27
GOL | Konyaspor 2-0 Bate Borisov 01:09
GOL | Konyaspor 2-0 Bate Borisov 28.07.2022 | 23:19

Denizli’de oynanan TFF Kadınlar U15 Bölgesel Gelişim Ligi’nin son maçında her iki takımın futbolcu ve teknik heyetleri birbirinin üzerine yürümesiyle saha bir anda ringe dönüştü. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu olayda hızını alamayan taraflar, sahaya giren güvenlik güçlerine de zorluk çıkardı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Denizli'de TFF Kadınlar U15 Bölgesel Gelişim Ligi'nin son maçında Akkonak Stadı'nda karşılaşan Horozkentspor-Sultanlarspor maçında yeşil sahalarda istenmeyen görüntüler ortaya çıktı. Horozkentspor'un şampiyonluğu ile sona eren Kadınlar U15 Ligi yumruk ve tekmeler havada uçuştu. Akkonak Stadı'nda oynanan ve futbolseverlerin yanı sıra Denizli Gençlik Spor Müdürü Ömer İlman ve Denizli ASKF Başkanı Ayşe Sarıkaya'nın da izlediği Kadınlar U15 Ligi, Sultanlarspor-Horozkentspor maçının normal süresi 1-0 Horozkentspor'un üstünlüğü ile sona erdi.

TEKME VE KÜFÜRLER HAVADA UÇUŞTU
Maç bitiminde Horozkentspor'a şampiyonluk, Sultanlarspor'a ikincilik kupası verilmesi için hazırlık yapılırken saha içerisinde taraftarlar arasında tartışma ile başlayan olay, daha sonrası sporcu, antrenör ve yöneticilerin de katılımıyla büyüyerek arbede yaşandı. Taraflar birbirlerine saldırırken, tekme ve küfürler havada uçuştu.

KUPA TÖRENİ İPTAL EDİLDİ
Bir anda boks ringine dönen sahadaki olaylara, güvenlik için statta bulunan polis ekipleri müdahale etti. İstenmeyen görüntülerin ortaya çıktığı kavga, emniyet güçlerinin müdahalesi ve takviye kuvvet gelmesi ile son buldu. Takımlar güçlükle sakinleştirilirken, Sultanlarspor sahadan çekilme ve kupa törenine katılmama kararı aldı. Olayların büyümesi üzerine kupa ve madalya töreni ise iptal edildi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA