Video Spor Kadın mehteranlardan Filenin Sultanları'na marşlı destek | Video

Kadın mehteranlardan Filenin Sultanları'na marşlı destek | Video

Kadın mehteranlardan Filenin Sultanları'na marşlı destek | Video
01.09.2021 | 08:40

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Mersin'in Erdemli ilçesinde 33 kadından oluşan kadın mehteran takımı, Filenin Sultanları'nın Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda yarı finale uzandığı karşılaşmayı vatandaşlarla birlikte izledi. Kadın mehteranlar Polonya'ya set vermeyen A Milli Kadın Voleybol Takımı'mızı İzmir Marşı ile destekledi. Millilerin maçı kazanmasıyla büyük coşku yaşandı.

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A Milli Kadın Voleybol Takımı, yarı finale çıkmak için Polonya ile karşılaştı. Erdemli ilçesinde vatandaşlar belediyenin sahil bandında kurduğu dev ekrandan mücadeleyi takip etti. Belediyenin kadın mehteran takımı da tam kadro mücadeleyi izledi, marşlarla da milli takıma destek verdi.
Mehteran takımında görevli Nazlı Can, "Maçı heyecanla izliyoruz, vatandaşlarımızla birlikte. Güzel geçiyor, biz kazanacağız bundan eminiz" dedi.
Şengül Göktepe ise, "Erdemli Belediyesi mehteranı olarak burada İzmir Marşı ile maçımızı başlattık. İnşallah kazanacağız. Çok heyecanlıyız" diye konuştu.

Filenin Sultanları'nın set vermeden maçı kazanmasıyla birlikte vatandaşlar ellerinde bayraklarla, mehter takımı da marşlarla adeta coştu, ortaya ise renkli görüntüler çıktı.

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