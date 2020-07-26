Karşıyaka-Turgutluspor penaltı atışları

TFF 3. Lig 2. Grup play-off finalinde Karşıyaka ile Turgutluspor karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk 90 dakikası 1-1 eşitlikle sona ererken, uzatmalarda iki takımın karşılıklı golleriyle 2-2 bitti. Penaltılara kalan mücadeleyi Turgutluspor 5-3 kazandı ve TFF 2. Lig'e yükselen taraf oldu. İşte penaltı atışları...