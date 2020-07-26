Karşıyaka-Turgutluspor penaltı atışları
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OTOMATİK OYNAT
08:13
Karşıyaka-Turgutluspor penaltı atışları 26.07.2020 | 23:14
02:34
GOL | Karşıyaka 2-2 Turgutluspor 26.07.2020 | 22:57
01:28
GOL | Karşıyaka 1-2 Turgutluspor 26.07.2020 | 22:57
01:03
GOL | Karşıyaka 1-1 Turgutluspor 26.07.2020 | 22:56
01:45
GOL | Karşıyaka 1-0 Turgutluspor 26.07.2020 | 22:56
00:22
Jose Sosa'nın eşi Carolina Alurralde horon oynadı 26.07.2020 | 17:41
00:51
Eddie Newton: Maçı kazanmayı bildik 26.07.2020 | 15:16
00:32
Sörloth gol kralı oldu 26.07.2020 | 15:16
02:27
Tahir Karapınar: Prestij açısından önemli bir maçtı 26.07.2020 | 15:14
00:47
Emre Belözoğlu'ndan duygusal veda 26.07.2020 | 15:13
02:39
Sergen Yalçın'dan kaleci açıklaması! 26.07.2020 | 15:11
00:57
Erman Toroğlu: Sergen Yalçın bombayı üstüne attı 26.07.2020 | 02:20
00:41
00:42
GOL | 24 Erzincanspor 2-1 68 Aksaray Belediyespor 25.07.2020 | 22:00
01:14
GOL | 24 Erzincanspor 2-0 68 Aksaray Belediyespor 25.07.2020 | 21:47
01:01
GOL | 24 Erzincanspor 1-0 68 Aksaray Belediyespor 25.07.2020 | 20:45
01:46
Menajeri canlı yayında duyurdu! "Caner Erkin..." 25.07.2020 | 19:05
01:47
Kayserispor Trabzonspor'u ağırlıyor 25.07.2020 | 17:38
01:09
Trabzonspor Abdullah Avcı ile görüştü 25.07.2020 | 17:36
02:27
Oğulcan Çağlayan Galatasaray'da 25.07.2020 | 17:34
TFF 3. Lig 2. Grup play-off finalinde Karşıyaka ile Turgutluspor karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk 90 dakikası 1-1 eşitlikle sona ererken, uzatmalarda iki takımın karşılıklı golleriyle 2-2 bitti. Penaltılara kalan mücadeleyi Turgutluspor 5-3 kazandı ve TFF 2. Lig'e yükselen taraf oldu. İşte penaltı atışları...