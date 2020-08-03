Kasımpaşa'dan Mensah hamlesi! Anlaşma sağlandı...
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Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan Kayserisporlu Mensah için sürpriz bir talip çıktı. Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Ganalı oyuncu ile anlaşma sağladı.