Video Spor Kayserisporlu Lung kararını verdi!

Kayserisporlu Lung kararını verdi!

Kayserisporlu Lung kararını verdi!
04.08.2020 | 18:09

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Süper Lig'in başarılı kalecisi Lung'un adı birçok takımla anılıyordu. Deneyimli file bekçisi, takımında kalmaya karar verdi ve sarı-kırmızılı takımla anlaştı.

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