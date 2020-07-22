Kerem Aktürkoğlu: Galatasaray ile anılmak gurur verici

A Spor'a özel açıklamalar yapan Anagold 24 Erzincanspor'un genç yıldız adayı Kerem Aktürkoğlu, kariyer hedeflerini anlatırken, Galatasaray'la ilgili de konuştu. Önce kendisini Süper Lig'de kanıtlayacağını ardından ise Avrupa'ya transfer olmak istediğini belirten 21 yaşındaki futbolcu Galatasaray iddialarıyla ilgili "İsmimin Galatasaray ile anılması mutluluk ve gurur verici." ifadelerini kullandı.