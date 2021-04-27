Video Spor Kâhin Beyaz Aslan Pamuk'un şampiyonluk tahmini: Fenerbahçe

Kâhin Beyaz Aslan Pamuk'un şampiyonluk tahmini: Fenerbahçe

Kâhin Beyaz Aslan Pamuk'un şampiyonluk tahmini: Fenerbahçe
27.04.2021 | 12:20

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Geçen yıl ABD başkanlık seçiminde kimin başkan olacağını bilen kâhin beyaz aslan Pamuk, bu sefer de Süper Lig Şampiyonluğu için tahminde bulundu. Pamuk, bu yılın şampiyon takımı olarak 'Fenerbahçe'yi' seçti.

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İstanbul Tuzla?da bulunan Aslan Park'ta dünyaya gelen 2 yaşındaki beyaz aslan Pamuk, dünyanın yakından takip ettiği 3 Kasım 2020 ABD başkanlık seçimlerinde Joe Biden'ın birinci olacağını tahmin etmişti. Pamuk bu yıl da Türkiye Süper Lig Şampiyonluğu için tahminde bulundu. Tahmin için üzerinde 'Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş' takım renklerinden oluşan 3 adet karton kutu, bakıcılar tarafından Pamuk'un önüne sunuldu. İçinde eşit miktarda et bulunan kutulara yaklaşan Pamuk, ilk olarak sarı lacivert renkli kutuyu seçerek 2021 Türkiye Süper Lig Şampiyonasında tahminini Fenerbahçe'den yana kullandı.


"HERKES DİĞERİNİ BEKLİYORDU, PAMUK'UN BİLDİĞİ OLDU"
Aslanların dünyada çok az kalmış hayvanlardan olduğunu belirten Veteriner Hekim Yücel Yılmaz, "Bizde de iki çift bir de genç olarak Pamuğumuz var. Pamuk'un tahmin yeteneği oldukça güçlü, onu keşfettik. Geçmişte Amerika başkanının kim olacağını bilmişti. O dönemde herkes Trump'ın kazanma ihtimalini daha yüksek görüyordu. Fakat Pamuk bilmişti. Bugün de Süper Lig Şampiyonluğu için Pamuk'tan hangi takımın şampiyon olacağını tahmin etmesini istedik. Bu yüzden eşit miktarda et koyduğumuz kutuları, eşit mesafeyle önüne koyduk. Onun ilk tercihi Fenerbahçe oldu. Muhtemelen Fenerbahçe şampiyon olacak. Çünkü bugüne kadar tahminleri tuttu. Pamuk kâhin olmaya aday. Sonuçları merakla bekliyoruz" diye konuştu.

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