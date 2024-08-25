Kocaelispor’un kupası kayboldu... Başkan kupayı arıyor!
Kocaelispor’un 2019-20 sezonunda 3. Lig şampiyonu olarak kazandığı kupası kayboldu. Göreve geldiklerinde kupanın eksik olduğunu tespit eden kulüp başkanı Recep Durul, “Geçmişe yeterince saygı duymamışlar. Her gelen kendini ön plana çıkarmış. Kupayı bulmak için taraftarımızdan ve Kocaeli halkından destek istiyoruz. Bilgisi olan bize ulaşsın” dedi.
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