Konyaspor 2 - 1 Gaziantep FK MAÇ ÖZETİ (Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu Maçı) / 13.01.2021
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Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Son 16 turu maçında Konyaspor ile Gaziantep FK kozlarını paylaştı. A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanan mücadelede gülen taraf 2-1'lik skorla ev sahibi ekip Konyaspor oldu. Konyaspor'un golleri 11. dakikada Marin Anicic ve 40. dakikada Ömer Ali Şahiner'den gelirken konuk ekibin tek golünü uzatma dakikalarında Muhammet Demir kaydetti. Bu sonuçla Konyaspor adını çeyrek finale yazdıran taraf olmayı başardı.