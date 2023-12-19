Kütahya'da judo ve atıcılıkta ulusal ve uluslararası yarışmalarda başarı elde eden sporcular ödüllendirildi

Kütahya'da judo ve atıcılık alanında ulusal ve uluslararası yarışmalarda dereceye giren sporcular ödüllendirildi. AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay, Gençlik ve Spor İl Müdürü Vekili Turhan Yavuz ile birlikte Yeni Kapalı Spor Salonu'nda sporcuların antrenmanları izledi, daha sonra da ödüllerini takdim etti.