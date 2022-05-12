Video Spor Kuzusu maça alınmadı, stadyumu terk etti | Video
Kuzusu maça alınmadı, stadyumu terk etti | Video

Kuzusu maça alınmadı, stadyumu terk etti | Video

12.05.2022 | 12:07

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Sivas’ta oynanan Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final maçına kuzusuyla gelen vatandaş, yanından ayırmadığı kuzusu güvenlik görevlileri tarafından maça alınmayınca stadı terk etti.

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Sivas'ta oynanan Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley Final maçına kartopu isimli kuzusuyla giden Faruk Işık, bu kez de Sivasspor ve Alanyaspor arasında oynan Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final maçını kuzusu ile birlikte izlemek istedi. Kuzusunu yanından ayırmayan Işık, maç saati geldiğinde kuzusuyla birlikte maç izlemek için stadın yolunu tuttu. Ancak Işık'a güvelik görevlileri kuzusuyla birlikte tribünlere alınamayacağı söylendi. Kuzusuyla birlikte maç heyecanını yaşamak isteyen Işık, büyük üzüntü yaşayarak stadı terk etti.

"İZİN ÇIKARSA İSTANBUL'DAKİ FİNALE GİDECEĞİM"
Faruk Işık, maça kuzusuyla alınmadığı için büyük üzüntü yaşadığını belirterek, "Çok üzüldük, kuzumun herhangi bir sıkıntısı yok. Kucağımda oturup maç izleyecekti. Yetkililere bunu söyledim, buraya kadar gelip buradan dönüp gitmek zoruma gitti. Daha önce oynana bir voleybol maçına kuzumla girmiştik. Şuan Sivasspor maçına girmemizde niye sıkıntı çıkıyor onu çözemedim. İstanbul'da oynanacak final maçına kuzuya izin çıkarsa gideceğim" dedi.

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