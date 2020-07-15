Video Spor Lemina ile şartlı anlaşma

Lemina ile şartlı anlaşma

Lemina ile şartlı anlaşma
15.07.2020 | 17:03

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Galatasaray kiralık olarak kadrosunda bulunan Mario Lemina'yı sezon sonuna kadar takımda tutacak. Southampton'la şartlı anlaşma sağlayan sarı-kırmızılılar, Gabonlu futbolcunun kalan maçlarda oynaması halinde 1 aylık maaşını ödeyecek.

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