Video Spor Lens'in hedefi Devler Ligi'nde gruplara kalmak

Lens'in hedefi Devler Ligi'nde gruplara kalmak

Lens'in hedefi Devler Ligi'nde gruplara kalmak
15.08.2020 | 17:24

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Beşiktaş'ın Hollandalı futbolcusu Jeremain Lens, yeni sezon öncesi açıklamalarda bulundu. Devler Ligi'nde gruplara kalmak istediklerini söyleyen 32 yaşındaki oyuncu, siyah-beyazlı formayla lig şampiyonluğu da yaşamak istediğini belirtti.

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