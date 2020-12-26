Levent Şahin: Arda’nın varlığı bize çok büyük bir enerji veriyor

Süper Lig'in 15. haftasında oynanan ve Galatasaray'ın 2-0 üstünlüğü ile biten maçın ardından teknik sorumlu Levent Şahin açıklamalarda bulundu. Şahin, "Arda’nın varlığı bize çok büyük bir enerji veriyor. Siz de sahada bunu görüyorsunuz." dedi.