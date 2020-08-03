Levent Tüzemen'den Luyindama ve Marcao yorumu

A Spor yorumcusu Levent Tüzemen, Galatasaray'ın transfer gündemini değerlendirdi. Luyindama ve Marcao'nun satılmaması gerektiğini belirten Tüzemen, "Luyindama - Marcao ikilisi birlikte oynamalılar. Zaten ücret olarak çok maliyetli oyuncular değiller" dedi.