Video Spor "Lig tek bir şehirde oynanacaksa en uygun yer İstanbul"

"Lig tek bir şehirde oynanacaksa en uygun yer İstanbul"

24.04.2020 | 12:18
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Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, futbolculardan fedakarlık istediklerini ve toplam 10 milyon Euroluk indirim beklediklerini söyledi. Cengiz, Süper Lig'in geleceğiyle ilgiliyse, "Tek bir şehirde oynanacaksa en uygun yer İstanbul" dedi.

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