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Lokomotiv Moskova'dan Galatasaray için sıradışı Squid Game videosu! 18.10.2021 | 12:01
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Altay Bayındır'dan taraftara teşekkür! 'Sonuna kadar mücadele edeceğiz' 18.10.2021 | 10:37
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Abdullah Avcı: "Önemli bir maç kazandık ama daha bir şey kazanmadık" 17.10.2021 | 23:57
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Trabzonspor mağlubiyeti sonrası Vitor Pereira konuştu 17.10.2021 | 23:51
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Ali Koç: "Trabzonspor'u tebrik ediyorum" 17.10.2021 | 22:44
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Trabzonspor’da futbolcular maç sonunda kolbastı oynadı 17.10.2021 | 21:17
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Aaron Boupendza gollerine devam ediyor | Video 17.10.2021 | 11:04
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Erman Toroğlu Sergen Yalçın'ı eleştirdi! "Bu transferleri neden yaptırdın?" 15.10.2021 | 22:48
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Kıran kırana maçta ayağı kırıldı | Video 15.10.2021 | 08:55
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Aziz Yıldırım, Düzce'de isminin verildiği bulvarı gezdi | Video 13.10.2021 | 16:39
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‘Çayı özledim’ diyen Milli sporcuya Vali’den çay | Video 13.10.2021 | 10:31
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Galatasaray'ın yeni stat sponsoru Nef oldu! Tarihi imza atıldı 12.10.2021 | 13:50
UEFA Avrupa Ligi'nde gruplarda üçüncü maçlar bu hafta perşembe günü oynanacak. Temsilcilerimizden Galatasaray, Lokomotiv Moskova deplasmanında liderliğini korumak için sahaya çıkacak. Maç öncesinde Lokomotiv Moskova'dan Squid Game temalı bir video yayınlandı.