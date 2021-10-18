Lokomotiv Moskova'dan Galatasaray için sıradışı Squid Game videosu!

UEFA Avrupa Ligi'nde gruplarda üçüncü maçlar bu hafta perşembe günü oynanacak. Temsilcilerimizden Galatasaray, Lokomotiv Moskova deplasmanında liderliğini korumak için sahaya çıkacak. Maç öncesinde Lokomotiv Moskova'dan Squid Game temalı bir video yayınlandı.