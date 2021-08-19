Video Spor Marcao'nun yerine transfer yapılacak mı? Fatih Terim açıkladı

Marcao'nun yerine transfer yapılacak mı? Fatih Terim açıkladı

Marcao'nun yerine transfer yapılacak mı? Fatih Terim açıkladı
19.08.2021 | 01:24

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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak Randers mücadelesi öncesinde açıklamalarda bulundu. Deneyimli teknik adam Kerem Aktürkoğlu'na yumruk atan Marcao hakkında konuşurken, Brezilyalı ismin yerine transfer yapılıp yapılmayacağıyla ilgili soruya da cevap verdi.

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